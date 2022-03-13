Учителя-беженцы из Украины могут устроиться на работу в польские школы

Українці, які мають педагогічний досвід, можуть допомагати у школах Польщі. Для них передбачена спрощена система працевлаштування.

Усе, що потрібно – зареєструватися на сайті Кураторії освіти. Це управління в Польщі, яке здійснює педагогічний нагляд за державними та приватними школами. При цьому влада не вимагатиме документи, що підтверджують знання польської мови. Однак варто розуміти, що це одна з найголовніших умов, оскільки спілкуватися потрібно буде чимало.

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Педагогів з України братимуть на посад помічника вчителя. Таким чином наші громадяни мають змогу допомогти у польських школах, де навчаються українські діти.

Виявляється, що величезна більшість, понад 80 відсотків, – це кваліфіковані працівник, які в Україні працювали вчителями або педагогами. Зголошуються також працівники вищих закладів освіти, – каже Йолянта Місяк з Кураторії освіти в Любліні.

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