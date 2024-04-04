Нові рейси запустять влітку 2024 року. Варто зауважити, що майбутній туристичний сезон буде дуже складним для авіасфери. Деякі авіакомпанії масово скасовують рейси через технічні причини. Тим часом лоукостер Ryanair попередив про зростання цін на квитки на 5 – 10%.

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Чому у Turkish Airlines запускають додаткові рейси

У Turkish Airlines пояснюють таке рішення тим, що попит на рейси з Польщі суттєво зріс упродовж останніх 2 років. Від 24 лютого 2022 року аеропорти в Україні не працюють, тому українці користуються послугами польських, а також – румунських та молдавських.

Очікують, що влітку 2024 року туристична сфера вперше за останні роки повернеться на допандемійний рівень розвитку. Щоб перевезти якнайбільше пасажирів, у Turkish Airlines запустять додаткові рейси. Зокрема, з Варшави до Стамбула літатимуть 14 разів на тиждень, а з Кракова до Стамбула – 7 разів на тиждень.

До початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія Turkish Airlines здійснювала рейси до Стамбула з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Херсона.