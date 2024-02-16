У літній сезон 2023 року туристи немов вирішили "відігратися" за 3 втрачені роки подорожей, а тому на популярних європейських напрямках можна було спостерігати небачені раніше за масштабами натовпи туристів. Що показують нові дослідження – далі у матеріалі!

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Туризм в Європі майже вийшов на доковідний рівень

Офіційна статистика від Європейської туристичної комісії (ETC) підтверджує, що у 2023 році туризм в Європі майже вийшов на допандемійні рівні.

В останньому кварталі 2023 року потік іноземних туристів до Європи був на 1,6% нижче показників 2019 року, тоді як кількість ночей, проведених іноземцями в Європі, взагалі виявилося лише на 0,6% нижче допандемійних рівнів,

– йдеться у повідомленні.

При цьому у 2024 році прогнозується подальше зростання.

За словами президента ETC Мігеля Санса, високий попит на поїздки, що спостерігається у 2023 році, забезпечив значний імпульс європейській економіці та допоможе поліпшити баланси туристичних компаній, які сильно постраждали від обмежень на поїздки. Однак, повернення до допандемічного рівня також буде чинити тиск на прискорення сталого переходу туристичної індустрії.

Які напрямки популярні, а які навпаки – не мають попиту?

При цьому у звіті вказується, що великий попит зараз мають напрямки з хорошим співвідношенням ціни і якості. Так, найбільше зростання числа прибуттів спостерігалося в:

Сербії (+15%),

Португалії (+11%),

Чорногорії (+10%),

Туреччині (+9%),

Мальті (+8%).

Туризм в Європі вже відновився після пандемії коронавірусу / Фото Unsplash

А ось східноєвропейські напрямки, що межують з Росією, навпаки досі ще відстають у плані відновлення туризму:

Литва (-32%),

Латвія (-29%),

Естонія (-27%),

Фінляндія (-24%).

При цьому у звіті наголошується, що існує істотний розрив в плані темпів відновлення закордонних поїздок серед жителів різних далеких напрямків.

5 найдешевших міст Європи для відвідування цієї весни

У світі подорожей весна є найкращим часом для відновлення, коли втомлені душі шукають перепочинку від похмурої зими. До того ж цю пору року називають міжсезонням, коли у відомих туристичних напрямках помітно зменшується кількість туристів порівняно з метушливими піковими сезонами.

Це не тільки робить міста менш переповненими людьми, але й знижує ціни. Тож пропонуємо 5 найдешевших міст Європи для відвідування навесні 2024 року.