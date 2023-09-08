Венеція таки вводить плату за в'їзд: скільки будуть брати з туристів з наступного року

Венеція стягуватиме з туристів, які приїжджають на один день, плату за в'їзд у місто. Правило почне діяти з весни 2024 року.

Міська влада Венеції нарешті оприлюднила деталі про платний в'їзд для туристів, які не будуть залишатися в місті на ночівлю. Для них введуть спеціальний збір, який треба буде сплачувати з весни наступного року.

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Скільки треба буде платити

З весни 2024 року відвідувачі Венеції повинні будуть платити по 5 євро за в'їзд до міста у пікові дні. Для початку влада планує провести це в тестовому режимі. Платити спершу буде потрібно тільки в конкретні, найбільш завантажені дні у Венеції. Наприклад, під час карнавалу або свят.

По 5 євро зніматимуть з усіх мандрівників віком від 14 років. Пільги будуть для італійців, власників венеційської нерухомості та учасників спортивних заходів. Для цього потрібно буде заздалегідь зареєструватись онлайн, щоб підтвердити мету свого приїзду. З тих туристів, які мають заброньоване житло у Венеції, збір стягувати не будуть.

Баланс між "‎життям" і "‎туризмом"

Головна мета такого збору – зменшити негативний вплив надмірного туризму у пікові періоди. Влада прагне знайти баланс між правами тих, хто постійно живе, навчається та працює у Венеції та тих, хто відвідує місто на один день. У насичені дні кількість гостей Венеції може перевищувати кількість місцевих жителів у п'ять разів.

Ми хочемо донести, що Венеція відкрита, але відвідувачі повинні розуміти, що нам потрібне належне планування, щоб досягти балансу між проживанням і туризмом,

— сказав радник з питань економіки Мікеле Зуін.

Раніше сподівалися, що виручені кошти зможуть передати на покращення інфраструктури для жителів Венеції. Місцевим постійно доводиться мати справу із натовпом на вулицях, переповненими урнами, сміттям та гамірними екскурсіями. Але гроші з плати за в'їзд вирішили спрямувати на зниження податків для венеційців.

По 5 євро будуть знімати з туристів з 2024 року / Фото Pexels

Італійське місто чи не найбільше страждає від "‎овертуризму". Ще з 2019 року у Венеції обговорювали введення податку для "‎одноденних" відвідувачів. Планувалось, що нові правила запрацюють ще у січні 2023 року. Тоді розглядався збір від 3 до 10 євро, сума залежала від сезону. Але після висновків експертів та громадських обговорень, вирішили підкоригувати правила.