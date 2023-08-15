Оштрафували на 500 злотих: у Польщі покарали туристку за невдале селфі

Неочікуваний штраф отримала туристка, яка просто зробила фото в "‎невдалому місці". Це селфі коштувало їй 500 злотих.

Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною. Це суворо заборонено у Польщі, тому туристку змусили сплатити штраф. Дівчина пояснила, що лише хотіла зробити ефектне селфі, але це не переконало польських правоохоронців.

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"‎Дороге" фото

Інцидент стався на підкарпатській ділянці українсько-польського кордону. Там заборонено в'їжджати на прикордонну дорожню смугу. Про це повідомляють на сайті польської Straż Graniczna. Виняток – промарковані стежки в Бещадах.

21-річна туристка хотіла залишити пам'ять про свою мандрівку і зробила селфі біля прикордонного стовпця поблизу території України. Це помітили польські прикордонники і покарали дівчину на 500 злотих.

Українців останнім часом часто штрафують на кордоні

Лише за останній місяць українців кілька разів карали на величезні суми при перетині польського кордону. Чого лише варті крайні випадки, коли двоє українців мусили сплатити штраф у 56 000 злотих у сумі. І жінка, і чоловік незаконно провозили незадекларовану готівку.

Ці два інциденти були зафіксовані в пунктах пропуску в Долгобичові та Зосині. В українця знайшли 80 000 доларів готівкою. Чоловік намагався провезти гроші потайки і навіть не думав їх декларувати, за що поплатився штрафом у 16 000 злотих.

Але ще більше вразила жінка, яка хотіла контрабандою провезти величезну суму – 166 000 доларів, 8 800 євро та 5 600 гривень. Незадекларовану валюту вона сховала в подушку та дитяче крісло. За таке порушення жінка отримала штраф у 40 000 злотих. Суму вилучили прямо на місці.

Готівку через українсько-польський кордон можна провозити сумою до 10 тисяч євро або в еквіваленті в іншій валюті.