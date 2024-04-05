Охоронці не встигли: туристка "напала" на одну з найвідоміших пам'яток людства

Іноді туристи дуже хочуть доторкнутися до прекрасного у прямому сенсі слова. Настільки – що їх не зупиняють жодні обмеження та попередження. Нещодавно інцидент стався з каменями Стоунхендж.

Курйозним відео у мережі поділився користувач з ніком kevintnorman, інформує Закордон 24. В організації English Heritage вже відреагували.

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Напад на Стоунхендж

Там наголосили, що Стоунхендж – об'єкт Всесвітньої спадщини. Чимало людей вважають легендарні камені – священним місцем. Розгадати загадку Стоунхенджу вчені намагаються упродовж століть. Точно відомо, що локації – тисячі років. Вона бачила епохи королів, лицарів та, можливо, навіть магії.

Наразі туристам дозволяють обійняти камені, якщо цього просить їхня душа. Водночас є чіткі обмежувальні знаки, які у певний момент мають зупинити надміру цікаву людину.

Водночас у мережі опублікували відео, як туристка нехтує усіма правилами й торкається Стоунхенджу. Охоронці не встигли зупинити жінку.

Туристка "напала" на Стоунхендж: дивіться відео

У мережі рішуче розкритикували поведінку жінку. Дехто навіть пошкодував, що на таких популярних локаціях людей, які порушують правила, не можна затримати хоча б на декілька годин. Також експерти зауважують: на перший погляд може здатися, що такий дотик не завдасть Стоунхенджу жодної шкоди, водночас якщо так вчинить кожен, древні камені можуть суттєво постраждати.

До слова, нещодавно туристи протерли дірку у статуї Джульєтти у Вероні. Люди торкалися бюста шекспірівської героїні, аби загадати бажання.