Популярний європейський пляж запровадив колосальні штрафи за пісок

Сардинія – одна з улюблених локацій для туристів, які приїжджають в Італію. Мандрівників там охоче приймають. Однак для них запровадили серйозний штраф.

Сардинія – одна з найромантичніших локацій Італії. Райський острів, розташований у Середземному морі, притягує мандрівників як магнітом. Однак їм варто звернути увагу на важливу деталь: милуватися пляжами можна, а вивозити з них стихійні "сувеніри" – ні.

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За що можна отримати величезний штраф на Сардинії

Попри всю гостинність до туристів, Сардинія ревно береже свою природну спадщину. На території острова заборонено забирати з пляжів пісок або камінці. Останні мандрівники часто люблять привозити додому на згадку про морський відпочинок.

"Відзначитися" туристи встигли вже й у 2024 році. Зокрема, мандрівників упіймали з піском, камінням, сталагмітами та мушлями. Окрім того, одна німецька сім'я "попалася" на тому, що намагалася вивезти з Сардинії кілограм каміння, яке підняли з морського дна.

Наразі за милий пляжний "сувенір" можна отримати штраф у розмірі 3 тисячі євро (понад 120 тисяч гривень). Ба більше, якщо вже дуже перейти мережу, загрожує й ув'язнення. Нещодавно така доля спіткала француза, який намагався вивезти з пляжу понад 40 кілограмів камінчиків.



Туристи руйнують райський куточок / Getty images

Екологи наголошують: якщо це триватиме, кількість пляжів на Сардинії суттєво зміниться.

Частина туристів, які відвідують Сардинію, витрачають свій час на копання до 40 кілограмів піску кожен. Але якщо врахувати мільйон туристів на рік, то через кілька років це значно зменшить кількість пляжів,

– мовиться у повідомленні.

Активісти заявили, що люди вже встигли вивезти з Сардинії тонни піску. Острів страждає від цього. Туристів закликають відпочивати та проводити час з насолодою, однак не порушувати правила.