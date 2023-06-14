У стилі Барбі: компанія перетворює розкішні вілли на лялькові будиночки
Джерело:Mirror
Шанувальники Барбі можуть зупинитися на тематичних лялькових віллах. Для туристів пропонують спеціальний пакет послуг: із рожевою машиною та гардеробом у стилі найпопулярнішої ляльки в світі.
Фанати Барбі можуть скористатись розкішною пропозицією від компанії Oliver's Travels. Тут вигадали спеціальний пакет послуг "Як Барбі…": для клієнтів підберуть лялькову віллу та тематичний одяг. А вишенька на торті – рожева автівка, яку вам надають на весь час відпочинку.
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Рожевий в тренді
Унікальну пропозицію присвятили виходу голлівудського фільму про Барбі з Райаном Гослінгом та Марго Роббі. Підібрати апартаменти можуть у будь-якому куточку світу: є пропозиції лялькових будиночків у Іспанії, Франції та Греції. Можна навіть зупинитися у величному замку. Компанія пропонує повне занурення в світ улюбленої ляльки: можна обрати додаткові розваги у стилі Барбі.
Château Dans Le Temps — замок на півдні Франції / Фото oliverstravels.com
Вілла в Іспанії / Фото oliverstravels.com
Пакет також включає ефектну рожеву машину, яку клієнти отримують на час відпочинку. Стилісти також підберуть тематичний одяг для туристів, який нагадує гардероб ляльки. Додатково пакет "Як Барбі…" пропонує оригінальні послуги: виїзд косметолога на віллу, фотосесію, курси для підвищення самооцінки і … заняття з самооборони.
Спеціальний пакет присвятили новому фільму про Барбі / Фото Warner Brothers
Персонально для вас можуть влаштувати "Вечірку Барбі біля басейну" або "Пляжні розваги Барбі".
Наша мета — подарувати унікальні враження від відпочинку, які люди ніколи не забудуть. Тепер ми можемо запропонувати тим, хто мріяв про світ Барбі в дитинстві, можливість це реалізувати,
– розповіла Марина Норвелл з Oliver's Travels.
Забронювати пакет послуг "Як Барбі…" можна вже зараз. Ціна на такий відпочинок стартує від 2 000 євро на особу.