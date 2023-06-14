У стилі Барбі: компанія перетворює розкішні вілли на лялькові будиночки

Шанувальники Барбі можуть зупинитися на тематичних лялькових віллах. Для туристів пропонують спеціальний пакет послуг: із рожевою машиною та гардеробом у стилі найпопулярнішої ляльки в світі.

Фанати Барбі можуть скористатись розкішною пропозицією від компанії Oliver's Travels. Тут вигадали спеціальний пакет послуг "‎Як Барбі…": для клієнтів підберуть лялькову віллу та тематичний одяг. А вишенька на торті – рожева автівка, яку вам надають на весь час відпочинку.

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Рожевий в тренді

Унікальну пропозицію присвятили виходу голлівудського фільму про Барбі з Райаном Гослінгом та Марго Роббі. Підібрати апартаменти можуть у будь-якому куточку світу: є пропозиції лялькових будиночків у Іспанії, Франції та Греції. Можна навіть зупинитися у величному замку. Компанія пропонує повне занурення в світ улюбленої ляльки: можна обрати додаткові розваги у стилі Барбі.

Château Dans Le Temps — замок на півдні Франції / Фото oliverstravels.com

Вілла в Іспанії / Фото oliverstravels.com

Пакет також включає ефектну рожеву машину, яку клієнти отримують на час відпочинку. Стилісти також підберуть тематичний одяг для туристів, який нагадує гардероб ляльки. Додатково пакет "‎Як Барбі…" пропонує оригінальні послуги: виїзд косметолога на віллу, фотосесію, курси для підвищення самооцінки і … заняття з самооборони.

Спеціальний пакет присвятили новому фільму про Барбі / Фото Warner Brothers

Персонально для вас можуть влаштувати "‎Вечірку Барбі біля басейну" або "‎Пляжні розваги Барбі".

Наша мета — подарувати унікальні враження від відпочинку, які люди ніколи не забудуть. Тепер ми можемо запропонувати тим, хто мріяв про світ Барбі в дитинстві, можливість це реалізувати,

– розповіла Марина Норвелл з Oliver's Travels.

Забронювати пакет послуг "‎Як Барбі…" можна вже зараз. Ціна на такий відпочинок стартує від 2 000 євро на особу.