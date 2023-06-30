Вчинок чоловіка викликав культурний шок в усьому світі. Найбільше людей обурило навіть не те, що він спаплюжив видатну історичну пам'ятку. А те, що коли порушник потрапив на відео, він виглядав дуже задоволеним своїм "‎подвигом" і посміхався.

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Хто він

За словами міністра культури Італії Дженнаро Санджуліано, карабінери встановили особу, яка "‎ймовірно несе відповідальність за нецивілізований і абсурдний акт, скоєний у Колізеї".

Цей вчинок образив усіх у світі, хто цінує цінність археології, пам'яток та історії,

– додав міністр культури Італії.

Тепер італійська поліція знає ім'я порушника, ідентифікувала його особу та працює над покаранням. Звісно, його даних вони не розкривають, але повідомили, що турист приїхав із Великої Британії. Він мандрує разом із дівчиною, якій і присвятив свою "‎творчість" на стіні римського амфітеатру – напис "‎Ivan+Hayley 23".

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Що загрожує порушнику

Також міністр культури Італії припустив, що справу передадуть до суду. Дженнаро Санджуліано сподівається, що туриста-вандала суворо покарають за італійськими законами. І якщо найближчим часом таки відбудеться суд – Мінкульт виступить позивачем.

Якщо чоловіка визнають винним у вандалізмі, йому загрожує штраф у 15 000 євро або ж до 5 років за ґратами.

На жаль, цей випадок непоодинокий: туристи доволі часто шкодять Колізею. У 2020 році на ірландського туриста поскаржились поліції, бо він також вирізав свої ініціали на стіні. А в серпні минулого року американську пару спіймали, коли вони залишали свої ініціали на Арці Августа, ще одному 2000-річному пам'ятнику у Римі.