Турист, який відвідав 100+ країн, назвав найкрасивіші місця світу

Мандрівник, який відвідав 100+ країн, поділився своїм топом найкрасивіших місць світу. Цікаво, що жодне з них не увійшло до топу найвідвідуваніших туристичних локацій. Саме тому відпочити можна без натовпів.

При виборі найкрасивіших місць світу мандрівник враховував різні фактори. Зокрема, красу пейзажів. Він зізнався, що саме природа надихає найбільше.

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Які місця – найкрасивіші у світі

Національний парк Столова гора, розташований у Кейптауні. Над містом височіє прекрасна та могутня гора. Якщо піднятися на її вершину (пішки або канатною дорогою), можна насолодитися прекрасним краєвидом на океан.

Озеро Блед у Словенії. Мандрівник наголосив, що туристи часто недооцінюють цю країну, розташовану біля Італії. Водночас Словенія – просто фантастична. Зокрема, також варто відвідати її столицю Любляну – місто драконів.



Озеро Блед – перлина Словенії / Unsplash

Ісландія. Фантастична країна для людей, які люблять воду. Там розташовані водоспади, термальні лагуни, льодовики, і гейзери. Райський спосіб відпочити – поніжитися у термальній ванні у Блакитній лагуні.

Сальвадор. Країна з прекрасними пейзажами й унікальним колоритом. Сальвадор з радістю відкриває туристам свої скарби: золоті пляжі, древні вулкани, фантастичні руїни майя.

Велика океанська дорога (Австралія). Її вважають однією з найпрекрасніших у світі. Мандруючи дорогою, можна насолодитися унікальними австралійськими пейзажами.