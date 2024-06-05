При виборі найкрасивіших місць світу мандрівник враховував різні фактори. Зокрема, красу пейзажів. Він зізнався, що саме природа надихає найбільше.

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Які місця – найкрасивіші у світі

Національний парк Столова гора, розташований у Кейптауні. Над містом височіє прекрасна та могутня гора. Якщо піднятися на її вершину (пішки або канатною дорогою), можна насолодитися прекрасним краєвидом на океан.

Озеро Блед у Словенії. Мандрівник наголосив, що туристи часто недооцінюють цю країну, розташовану біля Італії. Водночас Словенія – просто фантастична. Зокрема, також варто відвідати її столицю Любляну – місто драконів.



Озеро Блед – перлина Словенії / Unsplash

Ісландія. Фантастична країна для людей, які люблять воду. Там розташовані водоспади, термальні лагуни, льодовики, і гейзери. Райський спосіб відпочити – поніжитися у термальній ванні у Блакитній лагуні.

Сальвадор. Країна з прекрасними пейзажами й унікальним колоритом. Сальвадор з радістю відкриває туристам свої скарби: золоті пляжі, древні вулкани, фантастичні руїни майя.

Велика океанська дорога (Австралія). Її вважають однією з найпрекрасніших у світі. Мандруючи дорогою, можна насолодитися унікальними австралійськими пейзажами.