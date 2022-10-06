Американський турист розтрощив дві статуї в музеях Ватикану, вимагаючи зустрічі з Папою Римським

Нетерплячий турист під час відвідування музеїв Ватикану збунтувався і розбив дві старовинні скульптури. А все тому, що йому не вдалося побачити Папу Римського.

Переполох в музеях Ватикану

Вочевидь, американець, який відправився у відпустку до Італії, розраховував зустрітися з Папою Римським. А коли його планам не судилося збутися, він влаштував бешкет, розтрощивши на шматки дві безцінні давньоримські скульптури. Таким чином чоловік вимагав зустрічі з понтифіком. Інцидент трапився в музеї К'ярамонті, що є частиною музеїв Ватикану.

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Мистецький простір містить близько 1000 творів стародавньої статуї та позиціює себе як "одна з найкращих колекцій римських бюстів" у світі. Однак два з них тепер очікує невизначене майбутнє після того, як турист їх розтрощив.

Як описують події, американець, вимагав зустрічі з Папою. Коли йому сказали, що той не може до нього вийти, турист у гніві жбурнув один римський бюст на підлогу. Коли він тікав, то дорогою збив ще один.

Людина, яка повалила статуї, була зупинена поліцією Ватикану та передана владі Італії,

– йдеться у заяві музеїв Ватикану.