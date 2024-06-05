Італія кипить від обурення: турист розписався на стіні давньоримського будинку біля Помпеїв

Поліція Італії затримала "найгеніального" з туристів. Йому спало на думку залишити свій підпис на стіні давньоримського будинку біля Помпеїв. Будівля пережила виверження вулкана Везувій.

Фортуна повернулася до горе-мандрівника іншим боком. Тому його негайно затримали. Тепер замість відпустки у райському куточку Італії його чекає відповідальність за свої дії. На інцидент вже відреагував Дженнаро Санджуліано – міністр культури Італії.

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Будь-яка дія, що завдає шкоди нашій спадщині, нашій красі та нашій ідентичності, повинна бути покарана з максимальною суворістю,

– наголосив він.

Як йому спала на думку така "фантастична" ідея, турист наразі не розповів.



Турист залишив свій "автограф" на стіні давньоримського будинку / The Independent

Варто зауважити, що мандрівки до Помпеїв лише набирають популярності. Кожен хоче на власні оці побачити древнє місто, життя й розквіт якого так трагічно обірвало виверження вулкана.

Під час відпустки жінку оштрафували на 88 тисяч доларів

Тим часом нещодавно у США жінку під час літньої відпустки оштрафували на 88 тисяч доларів. Все тому, що її діти переплутали й замість пляжних мушель, які можна привезти додому як сувеніри, випадково зібрали молюски. На щастя, суддя пішов туристам назустріч. У результаті жінка заплатила лише 500 доларів штрафу.