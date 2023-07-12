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Колонна, на которой турист вырезал слово "Юлиан", является частью "Золотого зала" храма, что считается классическим образцом ранней японской буддийской архитектуры и признан национальным достоянием. Колонны поддерживают крышу здания.

Японский турист, в то время также посещавший это место, увидел, как мальчик портит колонну, и предупредил персонал храма. Позже подростка допросили по подозрению в нарушении японского закона о защите культурных ценностей.

Мальчик признал свой поступок и сказал, что это было сделано не с намерением нанести вред японской культуре. Сейчас он со своими родителями, которые были с ним во время инцидента,

– сказал представитель полиции.

Монах в храме заявил, что существует обеспокоенность в повторении такого случая. По его словам, даже если это было сделано без злого умысла – досадно и грустно.

Отмечается, что в 2015 году несколько японских храмов и святынь в шести префектурах, в том числе в Наре, подверглись вандализму в результате серии подобных инцидентов. Во многих случаях целями были объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и национальные достопримечательности. Было обнаружено, что постройки в пострадавших местах были залиты маслообразной жидкостью.

Что известно об этом храме?