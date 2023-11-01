Вхід в культову мечеть у Стамбулі стане платним

Турецька влада збирається зробити відвідування Айя-Софії для туристів платним. Нові правила вже затвердили.

Вони почнуть діяти з 15 січня 2024 року. Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

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Вхід у мечеть Айя-Софія у Стамбулі стане платним

З 15 січня 2024 року Айя-Софія, культовий стамбульський собор, який перетворили на мечеть і музей, почне стягувати плату за вхід.

Рішення виправдовують "рекомендаціями ЮНЕСКО щодо збереження пам'ятника". Через велику кількість відвідувачів собор Святої Софії постійно переповнений і повільно руйнується.

Влада сподівається, що плата за вхід зменшить скупчення людей. Гроші додатково підуть на фінансування технічного обслуговування та ремонту.

Що стало причиною?

1500-річна споруда, яка є однією з найвизначніших архітектурних пам’яток світу, є вільною для входу з 2020 року, коли уряд Реджепа Тайіпа Ердогана зробив дуже суперечливий крок щодо перетворення собору Святої Софії на мечеть із регулярними релігійними службами. Вісім з половиною десятиліть до того будівля була світським приміщенням.

Починаючи з 2020 року, міжнародне занепокоєння цього місця зростає через перенаселеність, пошкодження будівлі та сумнівне управління, коли мова заходить про збереження унікального мистецтва та архітектури, розташованих там.

ЮНЕСКО, яка в 1985 році включила собор Святої Софії до списку всесвітньої спадщини, майже одразу висловила занепокоєння цією зміною. Відтоді археологи та історики б'ють на сполох щодо тривожних доказів вандалізму на Імператорських воротах 6-го століття та пошкодження мармурової плитки, як повідомляється, спричинене очисними машинами.

Мечеть Айя-Софія у Стамбулі / Фото UnSplash

Ще одним джерелом занепокоєння є зношеність, спричинена раптовим напливом вірянин, кількість яких, за повідомленнями, досягає 120 000 на день.

Раніше цієї осені видатний турецький історик Ільбер Ортайлі назвав увесь цей пішохідний рух головною причиною того, що він вважає терміновою потребою закрити та відновити собор Святої Софії.

Якщо його не закрити, він завалиться,

— сказав академік.

Але замість того, щоб закрити внутрішній простір собору Святої Софії, уряд запровадить "план управління відвідуванням відповідно до вказівок ЮНЕСКО". Основним компонентом цього плану стане нова плата за вхід, розмір якої ще не визначено. Окрім плати, туристи використовуватимуть окремий вхід.

При цьому, громадянам Туреччини, які йдуть до собору Святої Софії, щоб дотримуватися своєї віри, не доведеться платити за вхід до будівлі. Зараз незрозуміло, чи зможуть люди з інших країн, які хочуть помолитися в мечеті, скористатися безплатним входом або, якщо на те пішло, як вони будуть доводити свої мотиви.