У Туреччині запустили унікальний тур для туристів – маршрут цікавими локаціями країни

У Туреччині запускають спеціальний туристичний поїзд Mesopotamia Express. Він провезе пасажирів через захопливі локації у центральних та східних регіонах.

Він стартуватиме в Анкарі, проходитиме через Каппадокію та Анатолію з кінцевою у місті Діярбакир. Детальніше про новий потяг – далі у матеріалі!

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Унікальний тур через пів країни

Туристи в Туреччині зможуть досліджувати унікальні історичні локації завдяки подорожі спеціальним потягом Mesopotamia Express. Він вирушає зі столиці Анкари та йде на південний схід країни маршрутом у 1 051 кілометр.

Ми доклали всіх зусиль, щоб люди побачили та дізналися регіон, познайомилися з його культурою,

– сказав президент Торгово-промислової палати Діярбакир Мехмет Кая.

Поїзд зупинятиметься у Кайсері, Малатьї, Елязигу та доїде до Діярбакіра приблизно через день. Під час туру пасажири можуть милуватися краєвидами та досліджувати міста, де будуть перерви.

Зазначається, що під час подорожі туристи проїдуть через суворі пустельні ландшафти та повз засніжену вершину гори Ерджієс, висота якої сягає 3 916 метри.

В маршрут потяга входить Каппадокія / Фото Unsplash

Перший поїзд вирушить маршрутом 19-го числа. Вагони спальні призначені для 180 осіб. Є ресторан. Але будуть і зупинки: по три години в Кайсері та Малаті, чотири – в Елязизі. Цього має бути достатньо, щоб оглянути головні пам'ятки та скуштувати місцеву їжу.

Назад поїзд вирушить 21-го. Маршрут буде таким самим. Квитки, до речі, вже продають: ціни в один бік стартують від 230 євро.