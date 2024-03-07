У Туреччині знову підіймають ціни для туристів: що придумали цього разу

Туреччина стає ще дорожчою для туристів. Влада країни знову вирішила підняти ціни на квитки в музеї.

Це вже втретє за рік. Які ціни і в яких музеях будуть цього разу – читайте далі у матеріалі!

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Туреччина підвищує ціни на квитки до музеїв

Президент туристичної групи міської ради Анталії та генеральний директор NBK Toursitk Реджеп Явуз каже, що зараз ціни – рекордні для іноземців. З 1 квітня 2023 року вони збільшилися в 1,5 – 2 рази.

Наприклад, тепер за відвідування таких локацій доведеться платити:

Ефеса – 40 євро (раніше було 20 євро),

Памуккале – 30 євро (раніше – 20 євро),

Галатської вежі – 30 євро (раніше – 17 євро).

Причому все у євро. І ціни можуть змінюватись залежно від курсу ліри.

Туреччина знову підвищує ціни на квитки до музеїв / Фото Unsplash

Найдешевше подорожувати можна буде лише з туристичними групами – у них на вхід знижка 20 %.

Зазначається, що нові музейні збори діють із 1 березня 2024-го.

Яке місто у Європі найбюджетніше для туризму?

Весняна мандрівка на Балкани – мрія. І здійснити її можна доволі бюджетно. Бо саме там розташоване найдешевше у Європі місто для туристів.

Мовиться про місто Сараєво – це столиця Боснії й Герцеговини. Її ще називають "європейським Єрусалимом". Бо в одній локації там можна відвідати мечеть, католицьку церкву, православну церкву та синагогу.