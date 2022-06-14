Туреччина ввела обмеження на проживання іноземців в країні: що змінилося

Уряд Туреччини прийняв рішення обмежити допустиму кількість іноземців, які можуть проживати в низці районів і міст країни. Це означає, що держава скорочує квоту.

Туреччина вводить квоти на проживання іноземців

Так, з 1 липня у кожному районі зможуть проживати не більше 20% іноземців, тобто квота зменшиться ще на 5%. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

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Рішення про скорочення квоти закриє понад 1 200 районів для заселення іноземними громадянами. При цьому конкретний список районів і міст поки не опублікований.

З 1 липня 2022 року ми вирішили зменшити ставку, яка становила 25% до 20%. Так, 781 мікрорайон збільшено до 1 200 закритих. Тобто, посвідки на проживання на цих територіях більше не надаватимуться,

— додав Сулейман Сойлу.

Зазначається, що обмеження поширюватимуться як на іноземців з посвідками на проживання, так і на осіб зі статусом захисту.

За словами Сойлу, відповідні заходи були вжиті на тлі зростального суспільного невдоволення мігрантами. Річ у тім, що останніми роками в Туреччині спостерігається наплив сирійських біженців – їх загальна кількість вже 3 мільйони осіб.

Крім того, влада Туреччини обмежила право отримання дозволу на проживання для іноземців, які початково приїжджали зі студентськими візами чи візами на лікування в країні.

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