Людей, які працюють далеко від дому чи офісу, називають цифровими кочівниками. Відтак, багато країн пропонують таким працівникам і їхнім утриманцям цифрові кочові візи – Digital Nomad. Ба більше, у сучасних реаліях це один з найпростіших способів легалізуватися за кордоном. І ще одна країна зробила це можливим.

Читайте також Боротьба з туризмом: за відвідування найчарівнішої локації Італії доведеться платити

Туреччина запустила візи для digital nomads

Так, Туреччина нарешті представила digital nomads візи. Податися на них уже можна. Але, звісно, є низка умов. Програма доступна для громадян США, Канади та більшості європейських країн (зокрема Україну).

Серед обов'язкових вимог:

бути старше 21 року,

працювати віддалено,

отримувати мінімум 3 000 доларів на місяць.

Перевірити, чи підходиш за умовами, можна онлайн. Якщо з документами все добре, то особа отримує ID цифрового кочівника. З ним можна йти до посольства та подаватись на візу. Щоправда, на скільки видадуть документ, поки що невідомо.

Туреччина представила digital nomads візи / Фото Unsplash

У Туреччині запускають новий поїзд для туристів

В Туреччині запускають спеціальний туристичний поїзд Mesopotamia Express. Він провезе пасажирів через захопливі локації у центральних та східних регіонах.

Потяг стартуватиме в Анкарі, проходитиме через Каппадокію та Анатолію з кінцевою у місті Діярбакир. Детальніше про новий туристичний поїзд – далі у матеріалі.