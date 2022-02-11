З 11 лютого правоохоронці по всій країні беруть участь у контрольно-профілактичних заходах. Посилення перевірок спровокували невтішні статистичні дані, за якими збільшилась кількість ДТП за участю пішоходів і велосипедистів.

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Що перевірятимуть польські правоохоронці

У межах заходів, що стосуються безпеки "незахищених учасників дорожнього руху", польські поліцейські переважно посилено патрулюватимуть території пішохідних переходів і велосипедних доріжок. Передусім патрульні локалізуються на тих ділянках дорожнього руху, де ризик ймовірних дорожньо-транспортних пригод є особливо високим.

Разом з тим поліція Польщі нагадує, що водії, які наближаються до велосипедної доріжки, повинні бути обережними, а до велосипедистів ставитись, як до рівноправних учасників дорожного руху, поступаючись можливістю проїзду. Те ж саме стосується пріоритетності руху пішоходів на перехрестях і встановлених переходах.

До слова, у польській поліції повідомили, що звертатимуть особливу увагу на поведінку пішоходів і велосипедистів. Йдеться насамперед про законодавчий обов'язок вдягати світловідбивні елементи після настання темряви за межами населених пунктів та оснащення велосипедів обов'язковим освітленням.

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