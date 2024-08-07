Пара відвідала пляжний клуб на Ібіці й влетіла на "космічну суму": мережа гуде від обурення

Попри масштабні антитуристичні протести, влітку 2024 року Ібіца – у всіх тревел-трендах. Це вплинуло й на місцеві ціни. Пара Федеріки і Джузеппе з Італії відпочили у місцевому пляжному клубі й залишилися просто шокованими.

Закохані часто подорожують й охоче діляться своїми пригодами у тіктоці. Цього разу вони полетіли на Ібіцу й розраховували на приємний відпочинок. Пара ще не знала: їх чекає "сюрприз".

Зверніть увагу Штрафів виписали вже майже на мільйон євро: у Греції підготували "капкан" для туристів

Як пара "влетіла на гроші" у пляжному клубі

Під час перебування на Ібіці пара вирішила відпочити у клубі Cala Bassa на пляжі Сант-Хосеп. День там коштував їм 400 євро. "Космічна" сума у контексті мандрівки. Джузеппе розповів, що навіть переліт на Ібіцу коштував набагато дешевше.

Щось тут не так, бо за кілька годин перебування тут я заплатив більше, ніж за переліт на острів,

– розповів чоловік.

У ціну увійшли:

шезлонги (40 євро);

ігристе (160 євро);

закуски (200 євро) – зокрема, паелья з морепродуктами та іберійська шинка.



Ібіца – один з найпопулярніших курортів сезону / Unsplash

У мережі підтримали пару. Там заявили, що такі ціни – грабунок посеред білого дня. Водночас були й ті, хто нагадав: Федеріка і Джузеппе провели час доволі розкішно. На пляжі можна полежати на рушниках, а ігристе купити у місцевому супермаркеті.