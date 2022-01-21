Сейчас средняя стоимость наиболее продаваемого в стране бензина Natural 95 составляет 36,02 кроны за литр. Следовательно, произошло подорожание на 4 гелеры (чешские монеты). А литр дизельного топлива теперь можно приобрести в среднем за 34,98 кроны. Это на 6 геллеров дороже, чем было на прошлой неделе.

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Что прогнозируют аналитики

Аналитик Борис Томчак причиной внезапного подорожания автомобильного топлива называет стремительный рост цены на нефть марки Brent – ​​до 88 долларов или 1 890 крон за баррель.

Цены на горючее должны увеличиться на 20 – 30 геллеров на следующей неделе. Резкий рост цен продолжится на рубеже января и февраля. В середине февраля цены на горючее могут быть на 1,5 кроны выше, чем сегодня,

– прогнозирует Борис Томчак.

В то же время, экономист Лукаш Кованда предполагает, что стоимость бензина может увеличиться до 40 крон за литр до конца марта текущего года. По его мнению, влияние высоких цен на нефть на цены на топливо в Чехии несколько нивелируется сильным курсом кроны по отношению к доллару. Но влияние этой причины все равно является частичным, поэтому прогнозы не слишком оптимистичны.

Отмечаем, что курс чешской кроны по отношению к гривне составляет 1,32 по данным НБУ.