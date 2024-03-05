Туристів – у 30 разів більше, аніж місцевих: які міста світу б'ють рекорди за відвідуванням

Найвідвідуванішим містом світу став Стамбул. Далі журналісти вирішили з'ясувати, у яких містах туристів – у десятки разів більше, аніж місцевих мешканців.

Чимало популярних міст світу намагаються боротися з надмірним напливом мандрівників. Зокрема, збільшуючи туристичний податок. Таке рішення у 2024 році ухвалили Венеція, Париж, Амстердам.

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У яких містах світу туристів – у десятки разів більше, аніж мешканців

5 місце – Рейк'явік (Ісландія)

Столиця Ісландії упродовж останніх років пройшла колосальний шлях на вершину туристичного Олімпу. Наразі Рейк'явік – один з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Кількість відвідувачів щороку зростає. На одного місцевого жителя у середньому припадає 16 туристів. У місті діє туристичний податок.



Рейк'явік – унікальне місто / Unsplash

4 місце – острів Родос

Грецький острів в Егейському морі щороку приймає тисячі туристів з різних куточків світу. На одного місцевого жителя припадає 21 мандрівник. Водночас, на жаль, Родос суттєво постраждав після лісових пожеж 2023 року. Тоді довелося евакуювати людей з деяких частин острова.



Родос оговтується після лісових пожеж / Unsplash

3 місце – Брюгге (Бельгія)

Казкове бельгійське містечко так люблять мандрівники, що місцеві жителі вже не витримують. Золотим часом для відвідування Брюгге вважається період з червня до вересня. Однак жителі міста просять туристів трішки розвантажити їхнє літо й відвідувати Брюгге в інші місяці. Зокрема, наголошують, що Брюгге у жовтні – найкраще, що можна уявити. До слова, на одного місцевого жителя у Брюгге припадає 21 турист.



Жителі Брюгге хочуть трішки відпочити від туристів / Unsplash

2 місце – Венеція (Італія)

Туди ведуть всі дороги туристів. Особливо в літній сезон, коли мандрівники прямують на морські курорти Італії й неодмінно роблять зупинку, щоб навідати любу серцю Венецію. Місто так втомилося від гостей, що податок ввели навіть на одноденні поїздки. Окрім того, аби врятувати Венецію, уряд Італії заборонив прохід великих круїзних суден повз площу Сан-Марко та каналом Джудекка.

У Венеції на одного місцевого жителя припадає 21 турист. До слова, мандрівників квапляться заспокоїти: йти під воду місто не збирається.



Венеція причаровує туристів / Unsplash

1 місце – Дубровник

Це хорватське місто побило усі рекорди за співвідношенням туристів та місцевих жителів. Старовинний Дубровник так і манить мандрівників з різних куточків світу. Особливу рекламу місту зробили зйомки культового серіалу "Гра престолів".



Дубровник очікувано очолив топ / Unsplash

Наразі місто має таку статистику – 36 туристів на одного місцевого жителя. Люди скаржаться на гамір. Особливо надокучає звук валізок, які везуть нон стоп.