Ці 6 іспанських пляжів увійшли до списку найкращих у Європі

Ось-ось і настане літо, а в південних країнах уже й зовсім відкрили пляжний сезон. І Іспанія – одна серед таких.

Це й не дивно, адже на півдні Іспанії зараз шалена спека, подекуди температура перевищу +30 градусів за Цельсієм. Де ж в країні відпочити біля моря або ж океану? Ловіть добірку з шести найкращих пляжів.

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6 найкращих пляжів Іспанії

Ses Illetes (острів Форментера)

Пляж Ses Illetes є, мабуть, наймальовничішим куточком узбережжя острова Форментера. Він простягається на понад 450 метрів і поділений на дві частини невеликою скелястою зоною. Бірюзова вода та білосніжний пісок приваблюють не лише туристів, а й місцевих жителів.



Пляж Ses Illetes / Фото searchthisweb

Torimbia (Астурія)

Пляж Торімбія має форму раковини і захищений скелями. Він оточений рослинністю, через що, починаючи з 60-х років його облюбували нудисти і ті, хто любить відпочинок далеко від міського шуму та великого скупчення людей.



Пляж Torimbia / Фото heroesofadventure

Carnota (Галісія)

Пляж довжиною понад сім метрів має форму півмісяця, а білий пісок там іноді стає рожевим. Він популярний серед мандрівників завдяки біологічному розмаїттю свого ландшафту.



Пляж Carnota / Фото elespanol

Cala Trebalúger (Менорка)

Ця бухта з білим піском і бірюзовою водою приваблює усіх. Там можна насолодитися відокремленим відпочинком. Місцеві жителі змогли захистити пляж від урбанізації, яка загрожувала йому у 80-ті роки. Добратися до нього не так просто, а також на його території немає пунктів продажу води та їжі, тому важливо прихопити щось з собою.



Пляж Cala Trebalúger / Фото seajure

Sopelana (Країна Басків)

Частина цього пляжу, розташованого за 20 хвилин їзди від Більбао, вважається ідеальним місцем для серфінга. Тому на його території проводяться європейські та міжнародні спортивні змагання. А інша частина є більш усамітненою.



Пляж Sopelana / Фото campingsopelana

Calblanque (Мурсія)

Пляж славиться своїми неймовірними краєвидами на гірські хребти, усамітненими бухтами та різноманіттям ландшафту. Золотистий пісок, білі солончаки та темний гірський масив красиво контрастують із синім морем.



Пляж Calblanque / Фото servigroup