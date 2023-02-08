В Амстердамі вигадали чергову заборону для туристів: чого стосується
Джерело:NL TIMES
Туристам в Амстердамі наступного року не запропонують автобусних екскурсій. В центр міста не пускатимуть туристичні автобуси, тож гостям міста доведеться більше ходити пішки або брати в оренду велосипеди.
У центр Амстердама перестануть пускати туристичні автобуси
У такий спосіб в Амстердамі продовжують боротися з овертуризмом. Нова заборона почне діяти у січні 2024 році.
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Автобуси зможуть паркуватись лише на околицях. Звідти туристи мають добиратися до центру громадським транспортом. Як альтернативу також пропонують таксі, човни, велосипеди або пішки.
Водночас будуть винятки: як і раніше, можна буде заїжджати на вулиці Weesperstraat, Valkenburgerstraaat та Kattenburgerstraat. Крім того, на автобуси з людьми похилого віку, школярами та людьми з інвалідністю обмеження поширюватися не будуть.
300 – 450 автобусів на день – це надто багато для центру, де мало місця. Ми покладемо цьому кінець з наступного року,
– коментує влада.
Також додають, що автобуси роблять рух менш безпечним для пішоходів та велосипедистів, оскільки надто важкі для мостів та причалів і виділяють багато шкідливих газів.
У центр Амстердама перестануть пускати туристичні автобуси / Фото Depositphotos
Нова заборона торкнеться не лише класичних екскурсійних автобусів, а й великих автобусів, які здійснюють трансфер туристів з аеропорту та морського порту. Їм дозволять посадку та висадку пасажирів лише у спеціальних місцях на внутрішній кільцевій дорозі. Паркування туристичного транспорту буде дозволено лише на околицях міста.