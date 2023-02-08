В центр Амстердама перестанут пускать туристические автобусы

Таким образом, в Амстердаме продолжают бороться с овертуризмом. Новый запрет начнет действовать в январе 2024 года.

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Автобусы смогут парковаться только в окрестностях. Оттуда туристы должны добираться в центр общественного транспорта. В качестве альтернативы также предлагают такси, лодки, велосипеды или пешком.

В то же время, будут исключения: по-прежнему можно будет заезжать на улицы Weesperstraat, Valkenburgerstraaat и Kattenburgerstraat. Кроме того, на автобусы с пожилыми людьми, школьниками и людьми с инвалидностью ограничения распространяться не будут.

300 – 450 автобусов в день – это слишком много для центра, где мало места. Мы положим этому конец со следующего года,

– комментирует власть.

Также добавляют, что автобусы делают движение менее безопасным для пешеходов и велосипедистов, поскольку слишком тяжелы для мостов и причалов и выделяют много вредных газов.



В центр Амстердама перестанут пускать туристические автобусы.

Новый запрет коснется не только классических экскурсионных автобусов, но и больших автобусов, осуществляющих трансфер туристов из аэропорта и морского порта. Им разрешат посадку и высадку пассажиров только в специальных местах на внутренней кольцевой дороге. Парковка туристического транспорта будет разрешена только на окраинах города.