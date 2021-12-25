Люди, які годують птахів, як правило, мають лише добрі наміри. Але зоозахисники вважають таку допомогу шкідливою та навіть смертельно небезпечною для тварин.

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Чим не можна годувати птахів

Найчастіше люди годують птахів хлібом та печивом. Інколи навіть недоїдками зі своїх столів. Хоча птиці інколи їдять хліб чи інші продукти зі смаком, така пожива аж ніяк не корисна для них.

Потрібно усвідомлювати, що підгодовуючи птахів, ви ніяк їм не допомагаєте. Лебедям, чайкам і качкам у Празі найбільше допомогло б, якби їх взагалі ніхто не годував. Але якщо ми робимо це заради власної гри, то корм має бути нешкідливим,

– наголосив Петро Стибло.

Представник Чеського союзу захисників природи додав, що в Чехії водоплавні птахи мають достатню кормову базу. Є сенс давати їм додаткову поживу лише у періоди сильних морозів. При цьому будь-яка випічка – це табу, бо вона спричиняє серйозні проблеми з травленням. Якщо хлібний виріб твердий, то може навіть подряпати стравохід та інші нутрощі.

Також Петро Стибло зауважив, що птахів не можна годувати готовими стравами. Насамперед тому, що в такій їжі міститься сіль. Цей продукт діє як отрута на організм птахів.

Дрібка солі може вбити горобця. А вона є буквально у всіх продуктах, зокрема хлібі,

– зазначив зоозахисник.

Чим можна годувати лебедів та качок на набережних Праги

Варіантом корисного корму Петро Стибло вважає кукурудзу. При цьому вона може бути мороженою, але лише не консервованою (бо в такій містяться харчові добавки та підсилювачі смаку).

Інших жителів Влтави (наприклад, нутрій) можна пригостити шматочками коренеплодів. Чудово підійдуть свіжі морква чи буряк.

Слід звернути увагу на те, що тварин у жодному разі не слід перегодовувати. Лише в Празі лебедів щодня годують сотні перехожих. Надлишок їжі, наголошує захисник природи, призводить до забруднення води та берегів.