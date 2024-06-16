Це "гідравлічне диво": мережу приголомшив плавучий басейн із хвилями в Італії

Басейн для серфінгу UNIT є одним із найкрутіших пристроїв техніки, які зараз викликають хвилі – в прямому сенсі. По всьому світу відкривають такі атракції, зацікавлюючи ще більше іноземців та поціновувачів такого виду спорту як серфінг.

У роки після першого погляду на серфінгове ранчо Келлі Слейтер – того фатального дня в середині грудня 2015 року – по всьому світу відбулася революція в області басейнів з хвилями. Саме тоді відкрився новий світ симуляторів штучного серфінгу. Майже 9 років по тому битва продовжується. Такий з'явився і в Італії.

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Ця технологія перетворює будь-яке озеро на басейн із хвилями

UNIT Surf Pool створює справжні хвилі, які можна встановити в будь-якому озері. Його найкрутішою особливістю, можливо, є його здатність "підключай і працюй". UNIT не вимагає спеціального пулу для функціонування. Його можна просто встановити прямо в середину озера. І це абсолютно безпечно для дикої природи, до того ж не споживає води.

Таким чином, концепція Unit Surf така: відтворити природні стоячі хвилі (тобто річкові хвилі, такі як у затоці Ваймеа чи Айсбах у Мюнхені, Німеччина) в екологічно безпечному форматі.

Басейн для серфінгу UNIT натхненний феноменом природи, який називається феноменом гідравлічного стрибка. Коли відбувається це гідравлічне диво, результатом стає дивовижна глибоководна стояча хвиля, на якій неймовірно весело кататися,

– йдеться в описі до технології.

Позайматися таким серфінгом можна на озері в Італії. Завдяки новій технології швидкої хвилі під назвою Unit Surf тепер і в озері поблизу Мілана є хвиля. Wakeparadise – це назва парку для серфінгу та канатного спорту, розташованого прямо біля аеропорту Лінате.

Як він працює: дивіться відео

Однак, порівняно з іншими установками для створення хвиль, ця менша і має не так багато опцій, але все ж захоплює. Серфери, які випробували атракцію, називають це "легкою хвилею".

У Норвегії відкриваються "плаваючі" сходи

У норвезькому селі Лоен на північному заході країни відкривають "плаваючі" сходи Stigull. Вони звисають на висоті 790 метрів під кутом 45°.

Нові "плаваючі" сходи в Норвегії обіцяють захопливі краєвиди та незаперечні відчуття. Але це, мабуть, не для слабкодухих, бо від фото вже тремтять ноги.