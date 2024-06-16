В годы после первого взгляда на серфинговое ранчо Келли Слейтер – того рокового дня в середине декабря 2015 года – по всему миру произошла революция в области бассейнов с волнами. Именно тогда открылся новый мир симуляторов искусственного серфинга. Почти 9 лет спустя битва продолжается. Такой появился и в Италии.

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Эта технология превращает любое озеро в бассейн с волнами

UNIT Surf Pool создает настоящие волны, которые можно установить в любом озере. Его самой крутой особенностью, возможно, является его способность "подключай и работай". UNIT не требует специального пула для функционирования. Его можно просто установить прямо в середину озера. И это абсолютно безопасно для дикой природы, к тому же не потребляет воды.

Таким образом, концепция Unit Surf такова: воссоздать естественные стоячие волны (то есть речные волны, такие как в заливе Ваймеа или Айсбах в Мюнхене, Германия) в экологически безопасном формате.

Бассейн для серфинга UNIT вдохновлен феноменом природы, который называется феноменом гидравлического прыжка. Когда происходит это гидравлическое чудо, результатом становится удивительная глубоководная стоячая волна, на которой невероятно весело кататься,

– говорится в описании к технологии.

Позаниматься таким серфингом можно на озере в Италии. Благодаря новой технологии быстрой волны под названием Unit Surf теперь и в озере вблизи Милана есть волна. Wakeparadise – это название парка для серфинга и канатного спорта, расположенного прямо возле аэропорта Линате.

Как он работает: смотрите видео

Однако, по сравнению с другими установками для создания волн, эта меньше и имеет не так много опций, но все же захватывает. Серферы, которые опробовали аттракцию, называют это "легкой волной".

В Норвегии открывается "плавающая" лестница

В норвежской деревне Лоэн на северо-западе страны открывают "плавающую" лестницу Stigull. Она свисает на высоте 790 метров под углом 45°.

Новая "плавающая" лестница в Норвегии обещает захватывающие виды и неоспоримые ощущения. Но это, видимо, не для слабонервных, потому что от фото уже дрожат ноги.