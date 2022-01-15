Трудова міграція до Польщі та Чехії: експертка розповіла про головні переваги цих країн

Польща та Чехія багато років поспіль є найпопулярнішими країнами для українських заробітчан. Спеціалістка, яка має досвід працевлаштування у цих країнах, розповіла, чому люди роблять на них акценти.

Анастасія є представником європейської агенції праці Grand Work Service, офіційне представництво якої є у Новограді-Волинському. Вона займається офіційним працевлаштуванням в Польщі та Чехії вже понад два роки.

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Чому українці обирають роботу в Польщі та Чехії

За словами Анастасії, Польща є дуже комфортною для українців. Не дивно, що багато трудових мігрантів з часом перевозять до сусідньої країни свої сім'ї. Зрозуміла польська мова, близький менталітет та добре ставлення поляків до українців – це ті чинники, через які багато людей воліють обирати саме Польщу, зауважує експертка.

Чехія, на думку Анастасії, для українців є не менш привабливою. В країні можна офіційно працювати лише по чеських візах, а вони короткострокові (на 90 днів), але можна податись на дворічну карту й отримати дозвіл на роботу протягом двох років. Проте, чеська мова є набагато важчою для українців, а це значний мінус.

Щоб працювати в Польщі або Чехії, треба насамперед не боятися виїзду за кордон, каже експертка.

В більшості випадків працевлаштування за кордоном відбувається через агенції праці. Всі формальності та побутові питання має взяти на себе агенція. Тому складнощів для людей не повинно бути. Анастасія Експертка з працевлаштування за кордоном

Виїзд за кордон потребує насамперед ретельної підготовки документів. Якщо людина обирає Чехію, то пакет документів виглядає так:

Дозвіл на роботу з чеської біржі праці;

Трудовий договір з роботодавцем;

Умова про наймання житла (приписка), завірена нотаріусом;

Страховий поліс;

Заповнена візова анкета;

Фото для візи;

Закордонний паспорт (оригінал та копії всіх сторінок з відмітками);

Оригінал та копія українського паспорта;

Ідентифікаційний код (оригінал та копія).

Також потрібно сплатити візовий збір у розмірі 18 євро (оплата в гривнях за курсом банку) і консульський збір 35 євро (оплата при подачі документів на візу).

Не менш важливою є й психологічна підготовка до трудової міграції, каже експертка.

Перед тим, як їхати, людина повинна розуміти, що вона має вийти з зони комфорту (зі свого дому) і налаштувати себе на роботу та зміну побутових домашніх звичок. Тому що найчастіше працівники проживають в хостелах або будинках, де потрібно ділити кімнату, кухню тощо з іншими незнайомими людьми, і це треба розуміти. А якщо людина добре розуміє, для чого та куди вона їде, то проблем ніяких не повинно бути. Анастасія Експертка з працевлаштування за кордоном

Анастасія переконана, що трудова міграція має позитивні ознаки для України. Так, кошти, які привозять заробітчани, становлять значну частину ВВП країни. Все одно зароблені за кордоном гроші люди витрачають вдома. Крім того, для багатьох українців закордонні заробітки є можливістю швидкого покращення фінансового становища.