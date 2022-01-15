Трудовая миграция в Польшу и Чехию: эксперт рассказала о главных преимуществах этих стран

Польша и Чехия многие годы являются самыми популярными странами для украинских работников. Специалистка, имеющая опыт трудоустройства в этих странах, рассказала, почему люди делают на них акценты.

Анастасия является представителем европейского агентства труда Grand Work Service, официальное представительство которого есть в Новограде-Волынском. Она занимается официальным трудоустройством в Польше и Чехии уже более двух лет.

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Почему украинцы выбирают работу в Польше и Чехии

По словам Анастасии, Польша очень комфортна для украинцев. Неудивительно, что многие трудовые мигранты со временем перевозят в соседнюю страну свои семьи. Понятный польский язык, близкий менталитет, хорошее отношение поляков к украинцам – это те факторы, из-за которых многие предпочитают выбирать именно Польшу, отмечает эксперт.

Чехия, по мнению Анастасии, для украинцев не менее привлекательна. В стране можно официально работать только по чешским визам, а они краткосрочны (на 90 дней), но можно подать на двухлетнюю карту и получить разрешение на работу в течение двух лет. Однако, чешский язык намного труднее для украинцев, а это значительный минус.

Чтобы работать в Польше или Чехии, нужно прежде всего не бояться выезда за границу, говорит эксперт.

В большинстве случаев трудоустройство за границей происходит через агентства труда. Все формальности и бытовые вопросы должно взять на себя агентство. Поэтому сложностей для людей не должно быть. Анастасия Эксперт по трудоустройству за рубежом

Выезд за границу требует прежде всего тщательной подготовки документов. Если человек выбирает Чехию, то пакет документов выглядит следующим образом:

Разрешение на работу по чешской бирже труда;

Трудовой договор с работодателем;

Условие найма жилья (приписка), заверенное нотариусом;

Страховой полис;

Заполненная визовая анкета;

Фото для визы;

Загранпаспорт (оригинал и копии всех страниц с отметками);

Оригинал и копия украинского паспорта;

Идентификационный код (оригинал и копия).

Также нужно уплатить визовый сбор в размере 18 евро (оплата в гривнах по курсу банка) и консульский сбор в 35 евро (оплата при подаче документов на визу).

Не менее важна и психологическая подготовка к трудовой миграции, говорит эксперт.

Перед тем как ехать, человек должен понимать, что он должен выйти из зоны комфорта (из своего дома) и настроить себя на работу и изменение бытовых домашних привычек. Потому что чаще всего работники проживают в хостелах или домах, где нужно делить комнату, кухню и другое с незнакомыми людьми, и это надо понимать. А если человек хорошо понимает, для чего и куда он едет, проблем никаких не должно быть. Анастасия Эксперт по трудоустройству за границей

Анастасия убеждена, что трудовая миграция имеет положительные признаки для Украины. Так, средства, которые привозят работники, составляют значительную часть ВВП страны. Все равно заработанные за границей деньги тратят дома. Кроме того, для многих украинцев зарубежные заработки – возможность быстрого улучшения финансового положения.