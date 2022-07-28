Tripadvisor показуватиме дані щодо зіркової класифікації готелів: у яких країнах

Найбільша у світі туристична платформа Tripadvisor вирішила ще більше покращити сервіс. Відтепер буде показувати офіційні перевірені HotelStarsUnion дані щодо зіркової класифікації готелів.

Tripadvisor показуватиме дані щодо зіркової класифікації готелів

У такий спосіб платформа точно гарантуватиме гостям правдиву оцінку зірковості. Ця функція діятиме щодо готелів у 18 країнах – всі вони є членами об'єднання.

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Так, починаючи з червня 2022 року Tripadvisor щоденно перевіряє дані щодо класифікації готелів.

Як зазначили у пресслужбі, туристи, які планують мандрівку за допомогою Tripadvisor, можуть бути впевнені, що кількість зірок готелю присвоїли тільки після його ретельної перевірки за низкою критеріїв.

Це великий крок до того, щоб мандрівники могли ухвалювати обґрунтовані рішення щодо вибору житла,

– сказав Маркус Лютте, президент об'єднання Hotelstars.

Які країни входять до об'єднання

HotelStarsUnion – це європейська організація, яка займається класифікацією готелів на основі певних критеріїв. Вона має на меті допомогти відвідувачам сформувати думку про репутацію та якість житла під час бронювання.

Об'єднання містить приблизно 22 000 операторів з розміщення в 18 країнах, зокрема:

Австрії

Азербайджані

Бельгії

Чехії

Данії

Естонії

Грузії

Німеччині

Угорщині

Латвії

Ліхтенштейні

Литві

Люксембурзі

Мальті

Нідерландах

Словенії

Швеції

Швейцарії

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