Туристы определили лучшие рестораны мира

В этом году в рейтинг, составленный на основе миллионов отзывов туристов, попали рестораны из 51 страны на шести континентах. Первую ступеньку второй год подряд занял Old Stamp House в Эмблсайде, что в Великобритании.

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Отмечается, что пандемия COVID-19 несколько ограничила количество мест, где можно пообедать, например некоторые азиатские страны были закрыты для иностранных туристов почти на весь период оценки данных.

Ужин вне дома – это любимое занятие во всем мире: для многих посетителей ресторанов это посещение их любимых закусочных по соседству, а для других – бронирование столика в ресторане с высоким рейтингом во время отпуска,

– сказала вице-президент, генеральный директор отдела гостиничных решений Tripadvisor Лорен Мерфи.

Победителей определяли в нескольких категориях. Например, рейтинг заведений, подающих высокую кухню, уже второй год подряд возглавил ресторан Old Stamp House в Эмблсайде (Великобритания), вслед за ним – Oro Restaurante в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Madonnina del Pescatore в Сенигалии (Италия).