Trip, journey, voyage: у чому різниця між цими термінами

Багато людей прагнуть вивчити англійську мову заради того, щоб вільно подорожувати. Та для означення подорожі в англійській мові використовують кілька слів: trip, journey, voyage. Дехто вважає їх синонімами, та це не зовсім так. Тож пояснюємо відмінності.

Різниця між цими словами має передусім часовий характер. Тобто, для мандрівки відповідної тривалості заведено використовувати відповідний термін.

Цікаво Скільки грошей переказали українці з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаючі дані

Значення trip, journey і voyage

Trip – це короткотривала поїздка з конкретною метою. Наприклад, ділова поїздка чи швидка мандрівка для вирішення якихось нагальних справ.

What could be better than a business trip to Hawaii?Що може бути краще, ніж відрядження на Гаваї?

Trip – це коротка поїздка з чітко визначеною ціллю / Фото Unsplash

Journey – це подорож на великі дистанції та протягом тривалого проміжку часу. У цьому випадку мандрівник, швидше за все, планує зупинятися у кількох місцях.

He made a 200-mile journey by bike.Він проїхав шлях у 200 миль на велосипеді.

Journey – це довготривала подорож / Фото Unsplash

Voyage – це, як правило, поїздка по воді у віддалене місце. Також так можуть описувати мандрівку з перельотом.

On his sea voyage, he didn’t have time to think about work.Під час морської подорожі він навіть не встигав думати про роботу.

Voyage – це морська подорож / Фото Unsplash

До теми: про те, як вивчити іноземну мову швидко, розповів українець, який знає 6 іноземних мов. 26-річний Назар Задорожний – студент Кентерберійського університету, що в Новій Зеландії. Він володіє англійською, хорватською, сербською, боснійською, польською та білоруською мовами. Хлопець залюбки поділився секретами, як стати поліглотом.