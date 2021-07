Trip, journey, voyage: в чем разница между этими терминами

Многие люди стремятся выучить английский язык ради того, чтобы свободно путешествовать. Для определения путешествия в английском языке используют несколько слов: trip, journey, voyage. Некоторые люди считают их синонимами, но это не совсем так. Поэтому объясняем различия.

Разница между этими словами имеет прежде всего временной характер. То есть, для путешествия соответствующей продолжительности принято использовать соответствующий термин.

Интересно Сколько денег перечислили украинцы из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: впечатляющие данные

Значение trip, journey и voyage

Trip – это кратковременная поездка с конкретной целью. Например, деловая поездка или быстрая прогулка для решения каких-то неотложных дел.

What could be better than a business trip to Hawaii ?Что может быть лучше, чем командировка на Гавайи?

Trip –это короткая поездка с четко определенной целью / Фото Unsplash

Journey – это путешествие на большие дистанции и в течение длительного промежутка времени. В этом случае путешественник, скорее всего, планирует останавливаться в нескольких местах.

He made a 200-mile journey by bike.Он проехал путь в 200 миль на велосипеде.

Journey – это долговременное путешествие / Фото Unsplash

Voyage – это, как правило, поездка по воде в отдаленное место. Также так могут описывать путешествие с перелетом.

On his sea voyage, he did not have time to think about work.Во время морского путешествия он даже не успевал думать о работе.

Voyage – это морское путешествие / Фото Unsplash

К теме: о том, как выучить иностранный язык быстро, рассказал украинец, который знает 6 иностранных языков. 26-летний Назар Задорожный – студент Кентерберийского университета в Новой Зеландии. Он владеет английским, хорватским, сербским, боснийским, польским и белорусским языками. Парень охотно поделился секретами, как стать полиглотом.