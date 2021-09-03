Тримав конопельну плантацію: в Італії заарештували українця

В італійському місті Перуджа затримали 24-річного українця. Хлопець вирощував конопляні рослини у себе вдома, а в гаражі зберігав крадені речі.

Відомо, що затриманий українець вже мав проблеми із законом раніше. Коли правоохоронці прийшли по нього, юнак намагався втекти, однак йому це не вдалося.

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Що знайшли поліцейські

Поліцейські вийшли на слід крадія будівельного обладнання. Коли вони постукали до підозрюваного, той заблокував двері зсередини і почав тікати. Та спроба втечі була невдалою. Правоохоронці змогли увійти до приміщення раніше.

Коли поліцейські опинилися всередині, то побачили, що хлопець кожну кімнату, окрім спальні, використовував для вирощування та зберігання рослин конопель. Об'єми плантації вражали: деякі рослини були понад метр висоти. В його домі знайшли також 700 грамів вже готової до продажу марихуани, 5 грамів гашишу та багато заготовок (матеріали для пакування, листя на етапі сушіння тощо).

Знайшли правоохоронці й вкрадене приладдя у гаражі: будівельні інструменти, засоби для захисту (каски, цілу валізу сонцезахисних окулярів), різні техніку та два велосипеди для мотокросу відомого бренду вартістю понад 20 000 євро.