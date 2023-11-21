Молоді українки отримали дитячу премію миру за розробку застосунку для біженців

Три дівчини з України здобули дитячу премію миру за свої застосунки для допомоги переселенцям. Вони розробили додаток для дітей, які були змушені втікати від війни.

Талановиті дівчата отримали за свою розробку міжнародну дитячу премію миру під час церемонії в Лондоні. Що відомо про українок та як вони створювали свої застосунки — далі в матеріалі.

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Молоді розробниці отримали престижну нагороду в Лондоні

18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Демченко та 17-річна Анастасія Феськова розробили кілька додатків для дітей-біженців. Дівчат вразив репортаж у новинах про самотню дитину, яка плакала на українсько-польському кордоні. І вони вирішили допомогти всім малюкам, які опинились за кордоном без батьків.

Українки скоординувалися онлайн і створили програму для дітей, які мусили покинути свою країну. Додаток допомагає дитині розібратися, де саме вона перебуває і яким чином їй попросити про допомогу.

А ще один застосунок дівчата створили для дітей старшого віку. Він допомагає звикнути та інтегруватися в соціальне життя країни, де вони тимчасово оселилися.

Талановитих українок нагородили в Лондоні 17 листопада. Саме у Великій Британії наразі проживає Софія Терещенко разом зі своєю мамою. Після 24 лютого вони переїхали до Кембриджширу, а в Україні залишилися брат Софії та її батько. Дівчина розповіла, що їхня родина завжди була дуже дружньою і міцною, тому розлука для них є нестерпною.

Українки отримали дитячу премію миру в Лондоні / Фото KidsRights Foundation

На церемонію нагородження також прибула ще одна розробниця додатків Анастасія Феськова.

Настав час дорослим взяти на себе відповідальність за свої дії, які торкаються дітей. Як би ми не хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне та мирне дитинство. Ми розуміємо, що реальність зараз інша. Ми сподіваємося створити краще майбутнє для дітей, незалежно від того, хто вони та звідки,

– сказала 17-річна Анастасія.

Під час розробки додатків дівчата перебували у 3 різних країнах: США, Великій Британії та Японії.

"‎Refee" — це застосунок, призначений для дітей від 4 до 11 років. Коли вони прибувають у нову країну, він допомагає їм знайти всю потрібну інформацію. Програма підказує перші кроки, щоб діти могли отримати доступ до основних потреб, таких як притулок та їжа.

"‎SVITY" — це додаток для переселенців від 16 років. Він допомагає інтегруватися в новій країні та налагоджує спілкування між дітьми-біженцями та дітьми з приймаючих країн.

На кого залишити дитину в Польщі, якщо потрібно виїхати з країни

Українські біженці за кордоном стикаються з ситуаціями, коли необхідно виїхати у справах в Україну. Це можуть бути питання з документами або інші поважні причини. В таких випадках виникає потреба залишити на когось своїх неповнолітніх дітей.

У Польщі не можна залишати дітей з друзями чи сусідами. Це порушення закону. Хто може певний час приглянути за дітьми в Польщі і куди звертатися – читайте в цьому матеріалі.