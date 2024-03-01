Що показало дослідження?

81% американців вважають парні поїздки у відпустку чудовим способом спробувати щось нове, зміцнити зв'язок і стати ближчими одне до одного. При цьому 33% опитаних заявили, що розлучилися під час відпустки через туристичні звички партнера.

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Ще 88% учасників опитування заявили, що поведінка їхнього партнера в поїздках відбила у них бажання подорожувати спільно.

При цьому дослідження виявило п'ять основних причин, через які закохані сваряться на відпочинку. Також розповіли, як цього уникнути:

Користування мінібаром

Ні для кого не секрет, що ціни на товари в мінібарах готелів завищені. І саме партнер, який не дозволяє своїй парі брати продукти з мінібару, бо це занадто дорого, дуже дратує туристів.

Щоб уникнути таких суперечок, парам, які не бажають себе обмежувати, радять обрати відпочинок на курорті, який працює за системою "все включено" – тоді не доведеться нервувати через кожен зайвий шоколадний батончик чи пляшку пива.

Безлад

Спільне проживання в одній кімнаті може виявитися справжнім випробовуванням під час тривалих поїздок або в невеликих приміщеннях, особливо якщо партнер любить залишати безлад. Немає нічого гіршого, ніж бачити розкидані всюди речі, через які доводиться переступати або переставляти щоразу, коли вам потрібно скористатися спільним простором. 24% опитаних визнали, що така поведінка партнера може зіпсувати поїздку.

Щоб уникнути суперечок, неохайним туристам радять обирати готелі, які пропонують щоденне прибирання.

Негайне розпакування

Хоча ніхто не любить подорожувати з неохайними партнерами, партнер, який одразу ж розпаковує речі, дратує багатьох туристів анітрохи не менше. Тут вихід один – довірити свій багаж співробітникам готелю.

Одного із пари може бісити негайне розпакування речей / Фото Unsplash

Усе своє беру із собою

Виявляється, чимало людей полюбляють брати з собою на відпочинок улюблену подушку чи постільну білизну, бо їм нібито на них комфортніше спати, а на готельних заснути не виходить. Однак якщо для тих, хто подорожує власною машиною, це не така вже й велика проблема, то для тих, хто летить літаком і не хоче переплачувати за багаж, усе значно складніше.

Однак, і готельна індустрія не стоїть на місці – готелі поступово починають пропонувати гостям "меню подушок", яке пропонує різні типи подушок на вибір клієнта.

Додаткова відповідальність

Обидва партнери приїжджають у відпустку відпочивати, і ніхто не хоче бути тим, хто змушений за всім постійно стежити – наприклад, контролювати, чи не забув партнер ключі в номері. Сучасні готелі вже пропонують цифрові ключі від номерів, управління якими здійснюється за допомогою додатка на телефоні.

Туристам, які вже подорожували зі своїм партнером раніше і їх щось не влаштовувало, радять обирати готелі з такими функціями, які допоможуть "пом'якшити удар".