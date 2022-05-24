Травень 2022 виявився найспекотнішим в Іспанії за всю історію
Джерело:BBC
В Іспанії літо настало уже в травні. І останній місяць весни б'є температурні рекорди.
Так, в Іспанії цьогоріч травень виявився найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень. У південних регіонах країни температура подекуди сягає +40°C вдень. Ночі також зараз дуже теплі – +25°C.
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Звісно, іспанців такою спекою не здивувати, адже у серпні 2021 року вуличні термометри показували майже +50°C. Однак для травня – це щось аномальне. Ба більше, метеорологи попереджають місцевих жителів та гостей країни, що на Іспанію у 2022 році чекає найсильніша спека за багато років.
За словами експертів, літо так швидко наздогнало іспанців через теплі повітряні потоки із Північної Африки, що підняли середньодобову температуру аж на 15 градусів.
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