Травень 2022 виявився найспекотнішим в Іспанії за всю історію

В Іспанії літо настало уже в травні. І останній місяць весни б'є температурні рекорди.

Так, в Іспанії цьогоріч травень виявився найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень. У південних регіонах країни температура подекуди сягає +40°C вдень. Ночі також зараз дуже теплі – +25°C.

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Звісно, іспанців такою спекою не здивувати, адже у серпні 2021 року вуличні термометри показували майже +50°C. Однак для травня – це щось аномальне. Ба більше, метеорологи попереджають місцевих жителів та гостей країни, що на Іспанію у 2022 році чекає найсильніша спека за багато років.

За словами експертів, літо так швидко наздогнало іспанців через ​​теплі повітряні потоки із Північної Африки, що підняли середньодобову температуру аж на 15 градусів.

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