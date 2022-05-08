Транспорт для українців в Португалії: що треба знати
Джерело:Евакуація.City
Українці у Португалії, як і в багатьох інших країнах, можуть користуватися безплатними потягами. Також вони можуть орендувати авто.
Втім, є одна умова – українські права в Португалії будуть дійсні 185 днів. Розповідаємо, що треба знати про громадський транспорт та водіння на власному авто.
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Безплатні потяги в Португалії
Переселенці з України мають можливість безплатно користуватися CP-поїздами (Comboios de Portugal) на території Португалії.
Щоб отримати безплатний проїзд, слід показати в касі або провіднику один із документів:
- закордонний паспорт
- паспорт громадянина України
Платний громадський транспорт
Проїзд в громадському транспорті Португалії коштує від 1 євро. Міжміський транспорт коштуватиме дорожче – від 3 євро, в залежності від відстані.
Крім того, можна купити і проїзні квитки на добу, який буде поширюватися на весь транспорт (трамвай, метро й автобуси). Наприклад, у Лісабоні такий 6,4 євро.
На кожній португальській станції розташовані автомати та кіоски, де можна легко придбати квитки на громадський транспорт.
Українські права в Португалії
Водночас, якщо ви прибули на власному автомобілі або ж орендували його, то можете без проблем пересуватися країною з українськими правами.
Однак, в цьому випадку, потрібно дещо знати. Мовиться про термін дії вашого водійського посвідчення у Португалії. Так, воно буде дійсним протягом 185 днів після в'їзду в країну.Зверніть увагу! Середня вартість пального в країні 1,9 євро. Також варто знати про паркування, яке є платним, й ділиться на зони та залежить від регіону та міста – година приблизно 1 євро.
Оренда авто в Португалії
Автівка в оренду обійдеться приблизно від 1 400 гривень за добу.
Слід зауважити, що в країні не дотримуються строго усіх правил дорожнього руху, тому будьте обережні за кермом!