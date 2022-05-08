Транспорт для українців в Португалії: що треба знати

Українці у Португалії, як і в багатьох інших країнах, можуть користуватися безплатними потягами. Також вони можуть орендувати авто.

Втім, є одна умова – українські права в Португалії будуть дійсні 185 днів. Розповідаємо, що треба знати про громадський транспорт та водіння на власному авто.

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Безплатні потяги в Португалії

Переселенці з України мають можливість безплатно користуватися CP-поїздами (Comboios de Portugal) на території Португалії.

Щоб отримати безплатний проїзд, слід показати в касі або провіднику один із документів:

закордонний паспорт

паспорт громадянина України

Платний громадський транспорт

Проїзд в громадському транспорті Португалії коштує від 1 євро. Міжміський транспорт коштуватиме дорожче – від 3 євро, в залежності від відстані.

Крім того, можна купити і проїзні квитки на добу, який буде поширюватися на весь транспорт (трамвай, метро й автобуси). Наприклад, у Лісабоні такий 6,4 євро.

На кожній португальській станції розташовані автомати та кіоски, де можна легко придбати квитки на громадський транспорт.

Українські права в Португалії

Водночас, якщо ви прибули на власному автомобілі або ж орендували його, то можете без проблем пересуватися країною з українськими правами.

Однак, в цьому випадку, потрібно дещо знати. Мовиться про термін дії вашого водійського посвідчення у Португалії. Так, воно буде дійсним протягом 185 днів після в'їзду в країну.

Оренда авто в Португалії

Середня вартість пального в країні 1,9 євро. Також варто знати про паркування, яке є платним, й ділиться на зони та залежить від регіону та міста – година приблизно 1 євро.

Автівка в оренду обійдеться приблизно від 1 400 гривень за добу.

Слід зауважити, що в країні не дотримуються строго усіх правил дорожнього руху, тому будьте обережні за кермом!