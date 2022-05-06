Згідно з новою ціновою політикою PKP InterCity, вартість квитків на потяги залежатиме від популярності маршруту. Так, у тих напрямках, на яких пасажири створюють збільшений попит, подорож обійдеться дорожче. І, навпаки, на менш завантажених рейсах можна буде придбати квитки з хорошою знижкою.

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Які знижки діють у компанії PKP InterCity

Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (квитки коштують на 45% дешевше від базової вартості);

від базової вартості); Promo 30 (дешевше на 30%) ;

; Promo 15 (придбати квитки можна на 15% вигідніше).

Зауважте! Спеціальна пропозиція стосується не лише поїздів категорії "преміум", але й потягів InterCity та TLK, першого та другого класів.

Ціни на квитки

Відучора, 5 травня, доїхати з Варшави до Гданська стало можливо за 29 або навіть 19 злотих. Тим часом мандрівники можуть дістатися зі столиці до Лодзі, Любліна чи Білостока усього за 14 злотих.

Пасажири можуть зекономити на поїздці, якщо купувати квитки у той період доби, що не має великого напливу. Ба більше, тепер найдешевший квиток можна буде придбати за день до поїздки або прямо в день відправлення.

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