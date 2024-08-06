Від Монблану у Франції відкололися брили льодовика: наслідки – жахають

Масив Монблан у Французьких Альпах вважають однією з наймоторошніших локацій Європи. Хоча його краса щороку приваблює мільйони туристів.

Чергова катастрофа на Монблані сталася 5 серпня. У районі Монблан-дю-Такуль відкололися брили льодовика. Це сталося на висоті приблизно 4100 метрів.

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Деталі катастрофи

У момент катастрофи обвалилася маса льоду, снігу та щебеню. В епіцентрі небезпеки перебували відразу 15 альпіністів. На жаль, одна людина загинула, ще 4 – постраждали. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Наразі досліджують причину явища. Станом на 6 серпня припускають, що серак (вертикальне льодове утворення) впав через природні обставини. Альпіністів закликають дотримуватися всіх правил безпеки та не ризикувати своїми життями.



Краса Монблану дорівнює його небезпеці / Unsplash

Окрім того, туристів просять наразі відкласти свої мандрівки. Щонайменше – до висновку щодо причин падіння. Водночас зауважують, що на Монблані – завжди доволі небезпечно. Не дарма локацію називають наймоторошнішою у Європі.

Загалом вчені б'ють на сполох через ситуацію в Альпах. Одні з найкрасивіших гір світу стрімко втрачають свої льодовики. Причина – глобальне потепління. Зауважують, що років через сто Альпи буде не впізнати.