Інцидент стався на канатній дорозі Freccia nel Cielo. Вона проходить над гірським хребтом Тофане. Туристи сіли у кабінки й приготувалися милуватися мальовничими краєвидами Доломітів. Аж раптом через влучання блискавки перегорів запобіжник. Група застрягла на висоті 3 244 метрів над ділянкою у Доломітах, куди загалом дуже важко дістатися.

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Туристи пережили справжній шок

Страшно навіть уявляти, що пережили туристи у цей момент. Вони почали телефонувати рідним, аби попрощатися. Одні – плакали. Інші – молилися. Мандрівник з Риму зізнався: тієї миті група думала, що вже нікому не судилося врятуватись.

Потім канатна дорога запустилася, і ми провалилися у порожнечу. Це повторювалося тричі. Оператор, з яким ми підтримували зв'язок, вже й не знав, що казати. Намагався тримати себе в руках, але це було нелегко,

– розповів чоловік.



Моторошні кадри з канатної дороги / Jam Press Vid

На щастя, обійшлося без постраждалих. Як пояснили потім: життю туристів, зрештою, нічого й не загрожувало. Канатну дорогу збудували так, аби мінімалізувати всі можливі ризики.