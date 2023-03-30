Коли в квітні буде торгова неділя у Польщі
Джерело:Silesia24
У квітні 2023 року торгова неділя у Польщі відбудеться аж двічі. Це чудова новина для любителів проводити неділю в супермаркетах і для тих, хто просто не встигає робити покупки протягом тижня.
Що таке торгова неділя
Торгова неділя – день тижня, коли магазини та інші комерційні точки зазвичай відкриті для розпродажів. У Польщі така неділя була запроваджена в 2018 році. Тому що з того часу діє заборона на торгівлю в неділю для більшості магазинів і торгових точок.
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За винятком певних категорій, таких як аптеки, автозаправні станції, газетні кіоски та кіоски, і магазини з сувенірами в аеропортах і на вокзалах. У торгові неділі магазини можуть працювати протягом обмеженого періоду часу, який залежить від постанов, виданих урядом.
Торгова неділя у квітні
Торгові неділі у квітні перепадають на дві дати:
- 2 квітня 2023 року;
- 30 квітня 2023 року.
Ставлення до заборони торгівлі в неділю
Думки поляків про торгові неділі різні. Введення заборони на торгівлю в більшість недільних днів викликало багато суперечок, адже для деяких людей неділя була єдиним вихідним днем, коли вони встигали зробити покупки. Інші ж вважають, що заборона торгівлі в неділю є хорошим рішенням, оскільки дозволяє працівникам магазинів відпочити та провести час із сім’єю.
Серед аргументів запровадження заборони недільної торгівлі були також соціальні та релігійні питання, пов’язані з визнанням неділі вихідним днем, а також міркування щодо захисту невеликих магазинів від конкуренції з боку великих торгових мереж.
У будь-якому випадку, після того, як була введена заборона на торгівлю в більшість неділь, поляки почали пристосовувати свої звички до нових правил. Деякі люди почали робити покупки у суботу або використовувати онлайн-магазини.