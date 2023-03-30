Что такое торговое воскресенье

Торговое воскресенье – день недели, когда магазины и другие коммерческие точки обычно открыты для распродаж. В Польше такое воскресенье было введено в 2018 году. Потому что с этого времени действует запрет на торговлю в воскресенье для большинства магазинов и торговых точек.

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Кроме определенных категорий, таких как аптеки, автозаправочные станции, газетные киоски и киоски, и магазины с сувенирами в аэропортах и на вокзалах. В торговые воскресенья магазины могут работать в течение ограниченного периода времени, зависящего от постановлений, выданных правительством.

Торговое воскресенье в апреле

Торговые воскресенья в апреле перепадают на две даты:

2 апреля 2023;

30 апреля 2023 года.

Отношение к запрету торговли в воскресенье

Мнения поляков о торговых воскресеньях разные. Введение запрета на торговлю в большинство воскресных дней вызвало много споров, ведь для некоторых людей воскресенье было единственным выходным днем, когда они успевали совершить покупки. Другие считают, что запрет торговли в воскресенье является хорошим решением, поскольку позволяет работникам магазинов отдохнуть и провести время с семьей.

Среди аргументов введения запрета на воскресную торговлю были также социальные и религиозные вопросы, связанные с признанием воскресенья выходным днем, а также соображения по защите небольших магазинов от конкуренции со стороны крупных торговых сетей.

В любом случае, после того, как был введен запрет на торговлю в большинство воскресений, поляки начали приспосабливать свои привычки к новым правилам. Некоторые люди начали делать покупки в субботу или использовать онлайн-магазины.