Червоні валізки мають привілей: авіакомпанія відреагувала на теорію, яка захопила тікток

У тіктоці набирає обертів теорія про те, що червоні валізки першими завантажують у літак. Пресслужба KLM Royal Dutch Airlines розставили всі крапки над "і".

Відео з теорією про "червону валізку" набрало понад 75 мільйонів переглядів. Зауважують, що багаж такого кольору вантажать першим саме через яскравий колір. При розвантаженні червоні валізки важче не помітити й "загубити". Зокрема, це суттєво полегшує процес перевірки. Відео спровокувало гарячі дискусії у мережі. Люди обурювалися через несправедливість та жартували про валізки.

Зверніть увагу Найпопулярніший іспанський курорт вводить жорстку заборону для туристів

У KLM Royal Dutch Airlines відреагували

В авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines відреагували на тікток-теорію. Ідею про привілей червоної валізки назвали неправдивою. Ба більше, зауважують: вірусний тікток зняли спеціально, аби ввести людей в оману. Наголошують: під час завантаження багажу немає вільних рук, які сортували б валізки по кольорах.

Що раніше рекомендували тревел-експерти

Раніше тревел-експерти вже обговорювали тему кольору багажу. Людей закликали не купувати собі чорні валізки. Їх в аеропорту найпростіше переплутати та загубити. Водночас тревел-експерти рекомендують не купувати й надміру яскраві або навіть барвисті валізки, оскільки вони, як магнітом, притягують злодіїв, від яких, на жаль, не застрахований жоден аеропорт.