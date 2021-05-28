Термін дії окремих водійських посвідчень у Польщі продовжать на 10 місяців

У Польщі вступив у дію регламент розпорядження Європейського Парламенту та Ради ЄС. Згідно з ним, деякі водійські посвідчення будуть дійсними навіть після закінчення терміну, вказаного у документі.

Розпорядження стосується посвідчень водія, термін дії яких закінчується у період з 01.09.2020 по 30.06.2021. Власники таких документів зможуть кермувати авто ще наступних 10 місяців без обов'язкового поновлення.

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Така можливість регулюється розпорядженням Європейського Союзу 2021/267 від 16 лютого 2021 року, і має всі законні підстави для впровадження у Польщі.

Наголосимо, що цей виняток стосується лише водійських посвідчень, термін дії яких закінчується у часовому проміжку від 1 вересня 2020 року до 30 червня 2021 року, і не розповсюджується на всі інші документи.

Регламент встановлює конкретні тимчасові заходита передбачає поновлення або продовження терміну дії окремих сертифікатів, ліцензій та дозволів у певних галузях транспортного законодавства.

Власники деяких водійських посвідчень зможуть кермувати ще 10 місяців після закінчення терміну їх дії / Фото Pexels