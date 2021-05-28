Распоряжение касается водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. Владельцы таких документов смогут ездить на авто еще следующих 10 месяцев без обязательного обновления.

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Такая возможность регулируется распоряжением Европейского Союза 2021/267 от 16 февраля 2021 года, и имеет все законные основания для внедрения в Польше.

Отметим, что это исключение касается только водительских удостоверений, срок действия которых истекает во временном промежутке от 1 сентября 2020 до 30 июня 2021 года, и не распространяется на все остальные документы.

Справка. Регламент устанавливает конкретные временные меры с целью преодоления кризиса COVID-19 и предусматривает возобновление или продление срока действия отдельных сертификатов, лицензий и разрешений в определенных отраслях транспортного законодательства.

Владельцы некоторых водительских удостоверений смогут ездить еще 10 месяцев после окончания срока их действия / Фото Pexels