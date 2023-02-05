Як провести зимовий вікенд в Іспанії: 3 найкращі термальні джерела Каталонії

Мало хто асоціює Іспанію з холодом і тим паче з зимовим відпочинком. Але ця країна може похизуватися не лише широкими пляжами, а й засніженими ландшафтами.

Так, про гірськолижні курорти Іспанії ми уже розповідали, а сьогодні ж поділимося ідеями лінивого зимового відпочинку. Якщо ви любите зимові купання, то в Каталонії ви можете відвідати термальні джерела. Що може краще, ніж поніжитися в теплій воді в оточенні сніжних пейзажів.

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Термальні джерела у парку Parc de Sant Guillem (Llívia)

На початку січня у парку Parc de Sant Guillem відкрили термальне джерело, яке можна відвідати безкоштовно. У комплексі є три невеликі басейни, один великий, що вміщує до 80 осіб, і сауна. Температура води становить 38ºC. Найсміливіші відвідувачі комбінують занурення у воду зі сніжним забігом.

La Fontcalda

Якщо ви любите піші прогулянки та активний відпочинок на свіжому повітрі, то радимо відправитися у це досить відоме термальне джерело. Річка Каналетес протікає між скелями, утворюючи природні басейни, де температура води становить близько 28ºC. Є можливість припаркувати машину за 900 метрів від джерел і вирушити на прогулянку околицями перед зануренням у воду. Відвідування безкоштовне.

Baronia de Les

Цей варіант уже платний, але привертає увагу завдяки своїй історії. У цій зоні було знайдено вівтарі та інші предмети, які доводять, що джерела служили римськими термами сотні років тому. Вони розташовані в центрі долини Val d'Aran, тому під час купання можна насолоджуватись прекрасними природними пейзажами цієї зони.