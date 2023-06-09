Не протистоянням, а мирним шляхом: Німеччина збільшилась на 8 метрів – як так сталося

У наш час важко собі уявити переділ територій у Європі. Проте трапляється таке. До того ж – мирним шляхом.

Німеччина збільшилася на 8,2 метра

Так сталося і в Німеччині – країна формально збільшилась на 8 метрів. Все через річку, рельєф якої змінився з роками.

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На південному заході Німеччини, а точніше – у федеральній землі Баден-Вюртемберг, кордон зі Швейцарією проходить річкою Рейн.

На німецькому березі розташоване симпатичне курортне містечко Бад-Зеккінген. З'єднує береги незвичайний міст завдовжки 203,7 метра – найдовший критий дерев'яний міст у Європі. Він був збудований у XVI столітті, виглядав приблизно так само, як і зараз, хоча кілька разів і ремонтувався після руйнувань.

Влада ФРН і Швейцарії вже давно намагалася підписати договір про остаточне встановлення державного кордону. Річ у тому, що ще в 1808 році кордон по Рейну провели, виходячи з вимірів найглибших донних ділянок, але згодом через течію рельєф дна змінився, і цей критерій застарів.

Острів Фрідолін / Фото Wladyslaw Sojka

У районі Бад-Зеккінгена вирішили не чекати, доки буде підписано новий німецько-швейцарський договір, і встановили новий кордон вже зараз, пересунувши прикордонний покажчик на мосту.

Раніше мостом з боку Німеччини до швейцарського кордону потрібно було пройти 102 метри, а зараз – 110 метрів. Так, формально територія ФРН збільшилася. Остання, до речі, здобула і новий острів – Фрідолін – який раніше країни ділили навпіл.